Во время футбольного матча в Аргентине болельщики сбили снимавший матч коптер туалетной бумагой. Инцидент произошел во время встречи клубов «Химнасия де Мендоса» и «Вилла Митре». Бумага попала в лопасти, и дрон упал. В результате инцидента никто не пострадал. Матч завершился победой «Химнасии» — 2:0.

Новость была оставлена 20 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.