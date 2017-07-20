В Китае анонсирован смартфон Uhans A6 с большим экраном, актуальной прошивкой и аккумулятором повышенной емкости. Интернет-магазин GearBest предлагает солидную скидку на него, и даже при условии текущего курса валют данный моноблок может стать вашим менее чем за 4000 рублей.





Розничная стоимость нового Uhans A6 равна $85, однако до 21 июля включительно первые 10 покупателей смогут купить его всего за $60. Если же вы не успели приобрести данный смартфон по столь выгодной цене, то не спешите расстраиваться: у вас еще есть возможность стать его обладателем в обмен на $70, и эта акция будет длиться до 24 июля включительно. Доставка по России осуществляется на бесплатной основе.

Смартфон Uhans A6 относится к категории долгоиграющих фаблетов, обладая съемным аккумулятором повышенной емкостью 4150 мАч и большим экраном с диагональю 5,5 дюйма, матрицей IPS и разрешением HD или 1280х720 пикселей. Фотокамеры для телефона разработала компания Samsung, и это 2-мегапиксельная фронтальная и 8-мегапиксельная основная матрицы, плюс есть сканер отпечатков пальцев на задней панели корпуса. Смартфон предусматривает установку двух SIM-карт и накопителя microSD в отдельный слот.

В список основных характеристик нового Uhans A6 входят 4-ядерный процессор MediaTek MT6580 с частотой 1,3 ГГц и 2 Гб оперативной памяти, а также накопитель объемом 16 Гб. Смартфон работает в сетях GSM и 3G, модуля LTE в нем нет. На Uhans A6 установлена современная ОС Google Android 7.0, и в комплекте его поставки есть фирменный силиконовый чехол. Стоит Uhans A6 всего $60 по акции в GearBest.

Но цены снижены не только на Uhans A6, но и на другие смартфоны от китайских брендов. Xiaomi Redmi Note 4X стоит $149 (версия 3-32, купон «RFNote») или $170 (версия 4-64, купон «NoteHL4X»); за Xiaomi Mi 5C просят $200 (золотой цвет, купон «XMi5C») или $198 (черный цвет, купон «5CX4G»); Xiaomi Mi5S Plus оценивается в $300 по купону «SPlus4G», а Oukitel K10000 Pro стоит $175 с купоном «OK10000P».