Категория: Столица | 20 июля 2017 04:00
С 21 июля будет закрыта для проезда улица Михайловская. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Из-за капитального ремонта будет перекрыт участок от Крещатика до Владимирского проезда в направлении Михайловской площади.
Для движения по Крещатику не будет никаких ограничений.
Как долго.подробнее
Новость была оставлена 20 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.