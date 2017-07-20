Михайловскую улицу в Киеве перекрывают для капитального ремонта
Категория: Столица | 20 июля 2017 04:00

   С 21 июля будет закрыта для проезда улица Михайловская. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Из-за капитального ремонта будет перекрыт участок от Крещатика до Владимирского проезда в направлении Михайловской площади. 

Для движения по Крещатику не будет никаких ограничений.

Как долго.подробнее

Новость была оставлена 20 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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