С 21 июля будет закрыта для проезда улица Михайловская. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Из-за капитального ремонта будет перекрыт участок от Крещатика до Владимирского проезда в направлении Михайловской площади.

Для движения по Крещатику не будет никаких ограничений.

Как долго.подробнее