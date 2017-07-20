В четверг, 20 июля, под КГГА жители улицы Ревуцкого установили две палатки и принесли гроб. Таким образом они протестуют против строительства автозапровочной станции возле жилых домов, сообщает корреспондент LB.ua.На акцию собралось около 20 человек, некоторые из них надели повязки с надписью “.подробнее

Новость была оставлена 20 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.