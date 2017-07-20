Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский «Спартак» на 250 тысяч рублей за проявление болельщиками расизма во время встречи за Суперкубок страны со столичным «Локомотивом». Председатель комитета Артур Григорьянц заявил, что в следующий раз к клубу применят более серьезные санкции.

Новость была оставлена 20 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.