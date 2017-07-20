Федерация футбола Джибути решила расформировать национальную команду в связи с неудовлетворительными результатами. По словам технического директора федерации Омара Али Мохамеда, если основная команда постоянно проигрывает, то надо всех отстранить и сделать ставку на молодежную сборную.

Новость была оставлена 20 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.