Уже через несколько дней компания Xiaomi представит свою новую оболочку MIUI 9 — ее анонс назначен на 26 июля. Сегодня стало известно, какие смартфоны получат ее самыми первыми, и среди них есть две модели, наиболее популярные в нашей стране и относящиеся в семейству Redmi.

Прошивку MIUI 9 компания Xiaomi покажет одновременно с новым смартфоном Mi 5X, и он будет работать на ней уже из коробки. Что касается уже продающихся мобильников, то первым делом обновление прилетит, конечно же, на флагманский Mi 6, и в тот же день обновиться смогут и владельцы фаблетов Redmi Note 4 и Note 4X. Данную информацию предоставил сотрудник Xiaomi, так что ее вполне можно считать официальной. MIUI 9 будет отличаться от MIUI 8 в пользу еще большей стабильности, плюс в ней появится темная тема, и разработчики добавят возможность удаления системных приложений (не всех) и функцию «картинка в картинке». Вероятнее всего, этим список нововведений не ограничится, но на данный момент другие новшества держатся в тайне.

Xiaomi намерена подготовить MIUI 9 для более чем двух десятков своих смартфонов, включая даже старые аппараты, такие как Redmi Note и Redmi 2. Далее представлен весь список моделей которые гарантированно получат свежую оболочку: Mi 6, Mi 5s Plus, Mi 5s, Mi 5c, Mi 5, Mi 4S, Mi 4c, Mi 4, Mi 3, Mi 2 и 2S, Mi MIX, Mi Max 2, Mi Max, Mi Note 2, Mi Note и Mi Note Pro, Mi Pad 2, Mi Pad 1, Redmi Note 4X (MTK), Redmi Note 4X (Snapdragon), Redmi Note 4, Redmi Note 3 (MTK), Redmi Note 3 (Snapdragon), Redmi Note 2, Redmi Note, Redmi Pro, Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi 4, Redmi 4 Prime, Redmi 3S и Redmi 3S Prime, Redmi 3, Redmi 2A, Redmi 2 и Redmi 2 Prime, Redmi 1S, and Redmi 1.