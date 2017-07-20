Несколько лет назад компания Google представила очки дополненной реальности Glass и пыталась продавать их по $1500, однако продукт оказался очень сырым в аппаратном и программном планах и был быстро убран с прилавков. Сегодня интернет-гигант вернулся с новыми очками Google Glass Enterprise Edition, над которыми работало все то же подразделение Google X.

Умные очки Google Glass Enterprise Edition ориентированы на корпоративный сегмент и позиционируются в качестве устройства, способного повысить общую производительность труда. По сравнению с первым поколением гаджет стал легче и удобнее, а его автономность заметно улучшилась, хотя и неизвестно, за счет чего. По словам разработчиков, программное обеспечение для новых Google Glass Enterprise Edition является адаптивным, то есть умеющим подстраиваться под нужды потребителей всех профессий.

Очки пока что не планируется выпускать в свободную продажу, и потому их стоимость остается неизвестной, но, учитывая фейл с первыми Google Glass, данное устройство едва ли будет интересно массовому потребителю. В настоящее время многие компании готовят свои очки дополненной реальности, нацеленные именно на мейнстримный, а не на корпоративный сегмент рынка — у Lenovo и Huawei есть несколько прототипов, а Microsoft и вовсе создала HoloLens, систему, в которой совмещены достоинства дополненной и виртуальной реальностей.