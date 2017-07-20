Вчера сеть наполнилась рендерами смартфона Nokia 8, в подлинности которых многие сомневались. Как оказалось, все сомнения были напрасными — сегодня на официальном сайте Nokia появилось изображение мобильника на рекламном тизере, и оно ничем не отличается от ранее опубликованных.

Итого, новый Nokia 8 все же не лишится рамок вокруг экрана: сверху и снизу они окажутся очень широкими, а по бокам их толщину визуально скрадет 2,5D-стекло, популярное среди китайских производителей, к коим теперь относится и сама Nokia. Смартфон Nokia 8 может быть представлен уже в самом скором будущем, вполне вероятно, уже в текущем месяце, и после релиза его стоимость составит от 550 до 600 евро в зависимости от выбранной модификации, об отличиях которых пока нет информации, разве что в одной будет 4 Гб RAM, а во второй сразу 6 Гб.

Конфигурация смартфона Nokia 8 будет состоять из 64 Гб встроенной памяти, топового процессора Qualcomm 835, Quad HD-экрана на 5,3 дюйма и двойной камеры на 13 Мп, и можно было бы предположить, что это новый флагман, но это не совсем так. Дело в том, что до конца года выйдет еще и Nokia 9, и вот он-то и является главным смартфоном в модельном ряду компании, хотя пока и неизвестно, чем он будет лучше грядущего Nokia 8.