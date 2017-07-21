Категория: Столица | 21 июля 2017 04:00
Проректору-главному бухгалтеру одного из столичных университетов сообщили о подозрении в присвоении 700 тысяч гривень. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
По данным следствия, подозреваемая незаконно внесла в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей.подробнее
Новость была оставлена 21 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.