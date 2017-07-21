Проректору-главному бухгалтеру одного из столичных университетов сообщили о подозрении в присвоении 700 тысяч гривень. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным следствия, подозреваемая незаконно внесла в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей.подробнее