Защитник сборной Сальвадора Хенри Ромеро укусил нападающего команды США Джози Алтидора во время матча 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). После встречи защитник американцев Омар Гонсалес заявил, что его также укусил соперник.

Новость была оставлена 21 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.