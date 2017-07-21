Игроки сборной Сальвадора покусали футболистов из США во время матча
Категория: Спорт | 21 июля 2017 08:00

Защитник сборной Сальвадора Хенри Ромеро укусил нападающего команды США Джози Алтидора во время матча 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). После встречи защитник американцев Омар Гонсалес заявил, что его также укусил соперник.

Новость была оставлена 21 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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