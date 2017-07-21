Четырехкратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Сью Берд призналась в гомосексуальности. Она заявила, что встречается с футболисткой американской национальной команды Меган Рапино. При этом спортсменка отметила, что это не было секретом для людей, которые ее знают.

Новость была оставлена 21 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.