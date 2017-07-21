Категория: Столица | 21 июля 2017 16:00
На всех 11 официальных пляжах в Киеве запретили купаться. Об этом свидетельствует инфографика на сайте комунального предприятия Плесо.
По состоянию на 21 июля, согласно карте Плесо, на пляжах Венеция, Детский, Молодежный, Золотой, Предмостная Слободка, Центральный, Вербное, Пуща-Водица, Черторой, Радуга.подробнее
Новость была оставлена 21 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.