На всех 11 официальных пляжах в Киеве запретили купаться. Об этом свидетельствует инфографика на сайте комунального предприятия Плесо.

По состоянию на 21 июля, согласно карте Плесо, на пляжах Венеция, Детский, Молодежный, Золотой, Предмостная Слободка, Центральный, Вербное, Пуща-Водица, Черторой, Радуга.подробнее