Интернет-магазин GearBest устроил распродажу компактных видеокамер в сверхпрочном корпусе, известных также как экшн-камеры. Цены снижены на две популярные модели, способные вести запись в очень высоком разрешении Ultra HD или 4К, и на каждую из них распространяется бесплатная доставка в пределах России.





Первая камера – это HawKeye Firefly 8S 4K, для которой предусмотрен купон «Firefly8S90», снижающий цену до $130. Скидка действует до 12 августа 2017 года и распространяется на 33 экземпляра новинки. Камера собрана на процессоре Ambarella A12S75 и обладает сенсором IMX117 от компании Sony, и ей под силу запись Full HD и 4К-видео, и съемка под водой при помощи герметичного бокса из комплекта поставки. HawKeye Firefly 8S 4K обладает встроенным 2-дюймовым экраном, модулем WI-FI с дальностью действия 10 метров, а также возможностью управления со смартфона посредством Bluetooth. Штатная оптика имеет 90-градусный угол обзора, а штатный аккумулятор имеет емкость 1200 мАч и является съемным. Комплект поставки дополнен различными креплениями, в том числе на шлем или руль велосипеда.

Камера ThiEYE T5e WiFi 4K тоже пишет Ultra HD-видео, но стоит уже ровно $100 по купону «ThiEYEYTB1». Скидку можно получить до 19 августа текущего года на 66 ее экземпляров. Новинка поставляется в черном цвете и тоже располагает расширенным комплектом поставки, включающим бокс для подводной съемки. В ThiEYE T5e WiFi 4K предусмотрены 170-градусная оптика, 2-дюймовый экран, 12-мегапиксельный сенсор и мощный процессор Ambarella A12LS75. Камера питается от съемного аккумулятора на 1100 мАч, которого хватает на 100 минут записи в формате Full HD. В комплектацию входит дополнительный запасной аккумулятор.

Выгодная цена в GearBest установлена не только на экшн-камеры: сегодня начали действовать скидки на умный браслет Y2 Plus (купон «Smart720», цена $11, 100 браслетов, до 31 июля), комплект умного дома Xiaomi 5 in 1 Smart Home Security Kit («GB5in1», $54, 25 наборов, до 31 июля) и шлем виртуальной реальности PIMAX 4K UHD («LHPIMAX», $350, 200 штук, до 30 сентября).