Российская рапиристка Инна Дериглазова выиграла золотую медаль чемпионата мира по фехтованию, проходящего в немецком Лейпциге. В финальном поединке россиянка оказалась сильнее итальянки Аличе Вольпи — 14:13. Бронзовые медали завоевали другая итальянка Арианне Эрриго и француженка Изаоре Тибю.

Новость была оставлена 22 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.