Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. 24-летняя россиянка первенствовала с результатом 2 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко, ей покорилась высота 1,97 метра. Третье место заняла американка Вашти Каннингем (1,97 метра), ей понадобилось больше попыток.

Новость была оставлена 22 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.