Компания LG анонсировала новый смартфон Q8, наделенный сразу двумя сенсорными экранами. По сути, это уменьшенная версия всем известной модели LG V20, и ее появление означает то, что V30 точно получит лишь один дисплей.

Смартфон LG Q8 уменьшился в размерах и теперь обладает экраном на 5,2 дюйма вместо прежних 5,7 дюйма, но второй экран по-прежнему находится прямо над ним и несет информационную функцию. Разрешение основного дисплея не изменилось и составляет 2560х1440 точек или Quad HD, а вот плотность выросла с 513 до 564 точки на дюйм. Основная камера в смартфоне LG Q состоит из двух модулей на 13 и 8 мегапикселей, а фронтальная наделена 5-мегапиксельной матрицей. За счет уменьшения корпуса смартфона меньшую емкость получил и аккумулятор — теперь она равна 3000 мАч вместо 3200 мАч у LG V20.

Все прочие характеристики нового LG Q8 заимствованы у предшественника, и это 32 Гб встроенной памяти слот microSD, OC Android 7.0 Nougat с фирменным интерфейсом, 4 Гб оперативной памяти и прошлогодний процессор Qualcomm 820 с частотой 2,15 ГГц на 4 ядрах и встроенной видеокартой Adreno 530. Весь этот набор дополнен портом USВ-С и модулями Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac. Стоимость нового LG Q8 пока не установлена, однако уже известно, что в продажу он поступит до конца этого лета.