Далеко не все современные смартфоны имеют надежную защиту даже хотя бы от влаги, не говоря уже о таких вредных для мобильной электроники факторах, как пыль, вода и падения. При этом же внешность актуальных моделей средств связи унифицирована настолько, чтобы оптимально подходить и женщинам, и мужчинам.

Тем не менее, бывают экземпляры, к этому правилу не относящиеся, и один из них – это новейший BQ Shark, новый смартфон для российского рынка. С первого взгляда сразу становится понятно, что этот моноблок вряд ли получится погнуть в кармане, как iPhone 6, и он уж точно не боится повышенной влажности или дождя.

Даже в спецификациях BQ Shark заявлена повышенная стойкость ко внешним факторам, которой не могут похвастаться 99% смартфонов 2017 года. Подчеркивая его брутальность и надежность, BQ выпустила его исключительно в темном цвете, и именно в этом оттенке данный смартфон сегодня у нас на тесте. Приступим.

Упаковка

Как известно, у BQ уже давно есть свой фирменный стиль оформления упаковки своих смартфонов – дизайн, сочетание цветов и так далее. В случае с Shark было принято решение отойти от традиционного варианта исполнения с сохранением всех его достоинств.

Коробка с BQ Shark оформлена очень красиво – присутствует изображение самого смартфона, а общий антураж намекает на защиту от влаги. Экстерьер моноблока можно рассмотреть со всех сторон, и в дополнение к рендерам добавлены основные спецификации и перечень аксессуаров из комплекта поставки.

Итого, по дизайну упаковки и ее информативности новый BQ Shark опережает даже топовые флагманы, которые все как один продаются в невзрачных скучных коробках, от которых сразу же хочется избавиться.

Комплектация

Учитывая специфику смартфона BQ Shark, а именно его усиленный корпус, производитель положил в коробку с ней такой нужный аксессуар, как отвертка. Она вам очень пригодится при установке SIM-карт и накопителя microSD, поскольку соответствующие слоты закрыты специальной заглушкой на двух винтах.

В остальном комплектацию смартфона можно окрестить скудной – в наличии лишь инструкция, гарантийный талон, дата-кабель и зарядное устройство, плюс, если приглядеться, то на лицевой панели можно заметить заранее нанесенную производителем защитную пленку.

На наш взгляд, такому брутальному смартфону очень не хватает каких-нибудь стилизованных наушников, которые дополнили бы его суровый внешний вид, и дополнительного герметичного кейса со 100-процентной защитой от воды, к примеру, для время вылазок на природу. Да, это повысило бы его стоимость, но с такими аксессуарами смартфон смотрелся бы намного интереснее.

Характеристики

На момент проведения тестирования BQ Shark оценивался производителем в 7500 рублей, что при нынешнем курсе составляет в районе 130 американских долларов. Рекомендуемая стоимость аппарата может быть найдена на официальном сайте BQ и в Яндекс.Маркете, и там же мы обнаружили детальную информацию об аппаратной начинке смартфона, в кратком варианте продублированную на коробке и в комплектной инструкции.

На наш взгляд, с учетом специфики российского рынка мобильных гаджетов, очевидным преимуществом данного смартфона, помимо, конечно же, усиленного корпуса, является предустановленная ОС Android 7.0 Nougat – почти самая современная версия данной прошивки. В этой ценовой категории обычно встречается лишь Android 6, которой уже почти два года. В то же время BQ Shark не поддерживает сети LTE, и это очень большое упущение. Подробный лист спецификаций смартфона представлен ниже.

— экран: IPS, 5 дюймов, 1280х720 точек;

— процессор: MediaTek MT6580, 4 ядра, 1,3 ГГц;

— видеокарта: встроенная в CPU, Mali-400 MP, 1 ядро;

— память: 1 Гб RAM, 8 Гб ROM, microSD до 128 Гб;

— интерфейсы: 3,5 мм, microUSВ 2.0, microSD, 2xSIM;

— беспроводные интерфейсы: WI-FI 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS, FM;

— работа в сетях: GSM, 3G;

— фотокамеры: фронтальная 8 Мп, основная 8 Мп;

— аккумулятор: несъемный, 3200 мАч;

— особенности: защита от влаги IP65, усиленное стекло Gorilla Glass;

— корпус: пластиковый, черный;

— размеры: 154х79х14 мм;

— вес: 224 грамма;

— ОС: Android 7.0 Nougat, интерфейс Яндекс.Лаунчер.

Внешний вид

BQ Shark выглядит очень сурово, каждым элементом своего дизайна крича о надежности корпуса. Внешность смартфона уникальна – разработчики постарались максимально отойти от концепции классического сенсорного моноблока, оставаясь при этом верными такому форм-фактору.

В результате имеем весьма интересный дизайн лицевой панели, но взгляд привлекает именно панель задняя: как раз здесь брутальность аппарата проявляется на 146% за счет оригинальной текстуры, множества винтов и нарочито грубых форм. Пластик, из которого изготовлен корпус, напоминает оный на передней панели внедорожника Renault Duster, а тот сразу производит впечатление монолита. На торцах мобильника текстуры нет, но и они оформлены в общей мужской стилистике. Лицевая панель очень активно собирает отпечатки пальцев и плохо очищается от них (всему виной защитная пленка), а маркость задней крышки сведена к нулю – она вообще не пачкается.





По расположению элементов у BQ Shark практически все стандартно, за исключением ряда моментов: вход под наушники и разъем microUSB вынесены на верхний торец и скрыты под массивной резиновой заглушкой, а микрофон расположен в нижней части лицевой панели. У верхней ее кромки есть селфи-камера, голосовой динамик и сенсоры приближения и яркости внешнего освещения. Кнопки включения и регулировки громкости вынесены на правый торец, а сзади расположены фотокамера с двойной вспышкой, ничем не защищенный основной динамик и отсек под SIM-карты и microSD, закрытый заглушкой с двумя винтами. Аккумулятор в данном аппарате несъемный.

Эргономика

BQ Shark – это мужской смартфон, без вариантов. Такое ограничение по гендерному признаку продиктовано не только его внешностью, но также габаритами и весом: аппарат очень крупный и достаточно тяжелый, причем масса его ощущается в руке очень хорошо. Смартфон лежит в мужской руке как влитой – оригинальное оформление его задней крышки и торцов не дают ему выскользнуть ни при каких обстоятельствах.

BQ Shark крупнее других 5-дюймовых аппаратов, но, несмотря на это, пользоваться им очень и очень удобно. Правда, верхняя и нижняя рамки его экрана очень большие и ничем не заняты – снизу даже нет сенсорных кнопок управления, которые разработчики заменили на виртуальные, так что габариты можно было бы и уменьшить.

Заглушка верхних разъемов выполнена из резины, что делает ее устойчивой к износу, и она очень плотно сидит в пазах, не пропуская воду, хотя при необходимости ее очень легко снять и получить доступ к 3,5 мм и microUSB. Отметим, что при прослушивании музыки через наушники заглушка будет открыта и не защитит от возможного попадания влаги.

Что касается крышки слотов под карты, то даже при открученных винтах она так просто не снимется благодаря плотной посадке. Это означает сниженную до нуля вероятность попадания под нее капель воды. Для этого же и аккумулятор сделан несъемным – чтобы минимизировать риск повреждения от Н2О.

Прочность корпуса

Рассмотрим степень защищенности BQ Shark от факторов, вредных для современной электроники. Стандарт IP65 предусматривает защиту от пыли и влаги, но не воды. Разница в том, что защита от воды означает возможность полного погружения устройства под воду и пребывание его там в течение некоторого времени. С BQ Shark такое проделывать нельзя: его можно оставлять в ванной на полочке и принимать душ, подвергая мобильник воздействию повышенных влажности и температуры, и даже разговаривать по нему под небольшим дождем, но не более того.

Прочность корпуса мы проверили путем смахивания BQ Shark со стола на обычный комнатный линолеум. Смартфон упал с высоты около 1 метра, и с ним ничего не случилось, и в дальнейшем он пережил планирование на то же покрытие с высоты 1,5 метра. Даже царапины не осталось, и экран сохранил 100-процентную работоспособность.

Важное уточнение: BQ не заявляла в Shark защиту от падения по военному стандарту MIL STD 810, так что полет на бетон или асфальт с высокой долей вероятности окажется для него смертельным, и обменивать по гарантии вам его, конечно же, не станут.

Экран

Дисплей BQ Shark – это матрица IPS с разрешением HD и диагональю 5 дюймов. Сразу отметим, что ей не хватает яркости, и на солнце она слепнет полностью, до состояния зеркала. При этом же у нее очень хорошие углы обзора, и инверсия цветов практически не заметна, разве что черный оттенок немного выцветает при критических углах обзора, но мелочи, не стоящие внимания.

Зернистостью и, наоборот, замыленностью экран не страдает, изображение прорисовывается на достаточно высоком уровне качества. Тач-слой реагирует на 5 одновременных прикосновений, но не распознает касания мокрыми руками и перчатками, хотя это тоже не было заявлено производителем.

Теперь немного о цветопередаче. В данной модели, в отличие от многих бюджетников, в том числе и от самой BQ, белый цвет отображается правильно при любой яркости. Обычно происходит его смещение в теплые тона, в эдакий бледно-желтый, но здесь этого нет – совершенно полноценный холодный белый цвет. Это плюс.

А вот наэкранные кнопки управления – это большой минус для данного смартфона, поскольку при наличии широких рамок сверху и снизу они визуально уменьшают размеры дисплея, отъедая его часть. По факту, это банальная экономия на трех тач-кнопках и трех же светодиодах.

Звук

По уровню громкости основного динамика BQ Shark можно поставить 4 балла из 5 возможных. Защиты от воды у него нет, поэтому воспроизведению звука ничего не мешает. Нижние частоты хоть и немного, но все же ощущаются, а высокие и средние частоты воспроизводятся просто отлично.

Микрофон в смартфоне мы оценили на «троечку»: звук без настройки через инженерное меню он улавливает посредственно, и собеседнику приходилось постоянно или вслушиваться, или переспрашивать.

Голосовой динамик у BQ Shark отменный – слышно хорошо даже на среднем уровне громкости, и никаких хрипов на предельной громкости. Вибромотор по силе вибрации в смартфоне, как и микрофон, на 3 балла из 5 – хотелось бы сильнее. Проверять качество звука в наушниках не стали ввиду их отсутствия в комплекте поставки.

Камеры

Фотокамерам в BQ Shark уделили мало внимания, и в результате получилось два 8-мегапиксельных модуля, по качеству съемки на солнце сравнимых с 5-мегапиксельными. Фронтальная матрица работает совсем ненамного быстрее основной, и обе они начинают «шуметь» при слабом внешнем освещении. При ночной съемке детализация сильно падает.

Зато основная камера пишет неплохое по качеству видео, пусть даже и без стабилизации. Также отметим наличие двойной вспышки на тыльной стороне корпуса – она светит словно миниатюрный прожектор и в сумерках может существенно улучшить качество получаемых снимков.

Программное обеспечение

BQ Shark работает на базе ОС Android 7 с предустановленной оболочкой Яндекс.Лаунчер. Прошивка определенно была оптимизирована, поскольку на устройстве с 1 Гб оперативной памяти работает вполне сносно, без лагов и подвисаний.

Как и в случае с другими смартфонами BQ, данный аппарат поставляется с коллекцией стороннего и, увы, неудаляемого софта: 8 приложений, которые занимают ROM и ОЗУ, и которые без рут-прав вычистить не удастся. Кроме того, AppsPress еще и заполняет рабочие столы ярлыками на игры и приложения для скачивания их из Google Play.

Небольшой хинт: для остановки всего стороннего софта подойдет программа QuickShortcutMaker, доступная в Google Play и полностью бесплатная. С ее помощью можно навсегда остановить ненужное ПО, и инструкцию к ней можно найти в интернете.

Дополнительных функций в прошивке BQ Shark не обнаружилось, разве что можно отметить возможность менять не только размер текста, но и масштаб всего изображения на экране, тем самым увеличивая или уменьшая количество отображаемой за один раз информации.

После первой загрузки в BQ Shark доступно порядка 3,75 Гб встроенной памяти из 8 Гб, а из 1 Гб памяти оперативной доступно около 302 Мб. Тяжелым программам, таким как навигаторы или браузеры, такого объема свободной RAM будет маловато.

Автономная работа

BQ Shark работает от несъемного, заметим, аккумулятора емкостью 3200 мАч. На официальном сайте производитель не приводит параметры автономности данного смартфона, так что сравнивать получившиеся у нас значения нам попросту не с чем.

И все же, отметим, что моноблок неплохо держит заряд – в режиме обычного использования в 50-процентной яркостью экрана и интернетом по Wi-Fi его хватает приблизительно на 1,5 дня, а если эксплуатировать BQ Shark в щадящем режиме, без регулярных проверок обновлений в социальных сетях, то можно обходиться без подзарядки чуть больше 2 суток.

Смартфон активно сажает батарейку в режиме навигатора – через два часа она была уже почти на нуле. Также отмечен быстрый разряд в сети МТС 2G, тогда как в Билайне и МегаФоне такого не было.

В смартфоне не предусмотрено никаких быстрых зарядок, и потому на восполнение энергии аккумулятора от комплектного сетевого ЗУ ему требуется порядка трех часов.

Производительность

Как уже говорилось выше, на стоковой прошивке BQ Shark функционирует вполне сносно, без тормозов. В простеньких играх без навороченной 3D-графики его 32-битного CPU и 1-ядерной видеокарты тоже вполне хватает, но на большее с такими компонентами рассчитывать уже не приходится.

Между тем, BQ Shark никогда и не был игровым смартфоном – это защищенный аппарат начального уровня для тех, кто постоянно находится в не самых благоприятных для техники условиях, и тех, кто желает подчеркнуть свою мужественность. В бенчмарках он показывает вполне ожидаемые результаты: 23609 баллов в AnTuTu, 8439 в Quadrant Standard, 1164 балла в GeekBench и 1967 баллов в Ice Storm Extreme от 3DMark.

Заключение

Смартфон BQ Shark вполне справляется с основной возложенной на него обязанностью – выглядеть сурово в мужской руке. В дополнение к этому он неплохо сопротивляется повреждениям при падении, хотя защита такого уровня и не прописана в его спецификациях, ну а защита от влаги по стандарту IP65, в то время как многие модели уже перешли на полную защиту от воды IP68, в данном случае является лишь дополнительной особенностью, но никак не «киллер-фичей».

По итогу имеем очень стильный телефон для мужчин с мужской внешностью (уж простите за тавтологию) на базе современной прошивки от Google, аппаратных возможностей которого с лихвой хватает для выполнения основных требований, предъявляемых к современному недорогому средству связи. Напомним, что стоимость BQ Shark составляет 7500 рублей по состоянию на июль 2017 года, и этих денег он вполне стоит. Данный смартфон – это выбор тех, кто ищет доступное и, главное, прочное решение с нетривиальным дизайном.

Плюсы BQ Shark

— отличный дизайн;

— усиленный корпус;

— защитное стекло экрана;

— современная ОС;

— хороший звук.

Минусы BQ Shark

— стороннее ПО;

— наэкранные кнопки управления;

— отсутствие наушников в комплекте;

— отсутствие поддержки LTE.