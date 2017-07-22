Ключевой особенностью современных недорогих смартфонов является небольшой объем штатного накопителя – как правило, это 16 или даже 8 гигабайтов, что по современным меркам уже недостаточно. В этой ситуации приходится вкладывать дополнительные деньги в покупку карты памяти, но не всем хочется нести эти расходы.

Смартфон BQ Space, недавно поступивший в продажу на территории нашей страны, такими недочетами не обладает: пока другие модели, доступные в России, наделенные схожей стоимостью, могут предложить лишь 16 Гб ROM, он легко вмещает вдвое большее количество информации. На момент проведения тест-обзора Space оценивался в 11000 рублей. Посмотрим, есть ли у него другие конкурентные преимущества.

Небольшая ремарка: BQ Space продается в России в черном, темно-сером и золотистом вариантах окраски. Нам достался самый яркий, золотой цвет.

Упаковка

Коробка с BQ Space внутри исполнена в фирменном стиле производителя BQ Mobile. Недостатков как таковых у нее мы не обнаружили, так что рассмотрим достоинства.

Упаковка демонстрирует внешний вид смартфона со всех сторон и в двух из трех цветовых решениях. Для покупателя это означает отсутствие необходимости искать фотографии гаджета в интернете.

Также ему не потребуется поиск аппаратных характеристик – они есть на тыльной стороне упаковки, рядом с перечнем приложенных к смартфону аксессуаров. В итоге имеем очень информативную коробку, исполненную из приятного на ощупь прочного картона с золотым тиснением.

Комплектация

Смартфон BQ Space предложен с минимальным набором аксессуаров – есть только самое необходимое, но не более того. С другой стороны, некоторые распространенные в России бренды нередко лишают покупателей и этого.

В коробке со смартфоном есть подробная инструкция, гарантийный талон, кабель USВ и зарядное устройство на 2 ампера, а также скрепка для извлечения лотка с SIM-картами – крышка аккумулятора здесь несъемная. По каким-то причинам производитель решил, что наушники покупателю не нужны, и потому их нет в комплекте, но зато есть защитная пленка, заранее нанесенная на лицевую панель.

Характеристики

Прежде чем перейти к осмотру спецификаций, еще раз подчеркнем, что BQ Space располагает рядом особенностей, присущих лишь смартфонам из более высокого ценового сегмента. В первую очередь это емкость аккумулятора и объем встроенной и оперативной памяти. В этом плане за такие деньги с аппаратом могут сравниться лишь те смартфоны, что приобретаются напрямую в Китае, без какой-либо гарантии доставки и бесплатного ремонта в случае возникновения проблем.

Сведения об электронной начинке BQ Space есть на официальном сайте производителя, на коробке, в инструкции и в Яндекс.Маркете. У нас возник вопрос лишь к разрешению экрана, но, видимо, его снижение и позволило BQ сохранить стоимость на определенном уровне.

— экран: 5,2 дюйма, IPS, HD, 1280х720 пикселей;

— процессор: MediaTek MT6753, 8 ядер, 1,3 ГГц;

— видеокарта: встроенная, Mali-T720;

— память: 3 Гб RAM, 32 Гб ROM, microSD до 128 Гб;

— интерфейсы: microSD/nanoSIM, microSIM, microUSB 2.0, 3,5 мм;

— беспроводные интерфейсы: LTE, 3G, GSM, FM, GPS, Bluetooth 4.0, WI-FI 802.11n;

— ОС: Android 7.0, интерфейс Яндекс.Лаунчер;

— фотокамеры: основная 16 Мп, фронтальная 13 Мп;

— аккумулятор: 4000 мАч;

— корпус: пластик, металл;

— особенности: поддержка VoLTE, сканер отпечатков пальцев, стекло 2,5D;

— размеры: 149х73х9 миллиметров;

— вес: 162 грамма.

Внешний вид

BQ Space исполнен в классическом форм-факторе, и основная часть его корпуса изготовлена из пластика. Металлической здесь является лишь пластина на задней панели, сверху и снизу дополненная пластиковыми вставками под выводы антенн.

В плане дизайна особых изысков у BQ Space нет – в нем реализована уже проверенная временем схема расположения всех элементов, разве что сканер отпечатков пальцев, который в сегменте «до 15000 рублей» чаще всего встречается на задней крышке, здесь размещен под экраном. Что важно, выбор цвета корпуса в этом смартфоне влияет и на оттенок лицевой панели – если аппарат выкрашен в золото, то и она тоже золотая, а не белая, как у Apple iPhone. Торцы тыльной панели отделаны хромированным пластиком и очень быстро пачкаются, как и вся передняя часть корпуса, задняя же крышка, напротив, отпечатки пальцев не собирает.

В нашем оттенке BQ Space смотрится очень и очень солидно – ему присущ некий минимализм в дизайне, и на передней панели, как это сейчас можно, нет логотипа производителя. Зато есть информативный светодиод, мерцающий при получении сообщения или звонка – он находится над экраном, рядом с фронтальной камерой, разговорным динамиком и сенсорами освещенности и приближения. Под дисплеем присутствует кнопка Home с дактилоскопом внутри.

Нижняя грань смартфона отдана под порт microUSB и микрофон, сверху помещен вход под наушники, а правый торец – это место дислокации кнопок регулировки громкости и включения. Основной динамик находится в нижней части задней панели, а чуть выше можно увидеть основную камеру со вспышкой. Выдвижной слот под SIM-карты и накопитель размещен на левой грани корпуса.

Эргономика

По габаритам BQ Space вполне сопоставим с 5-дюймовыми моделями, наиболее востребованными на рынке – он чуть больше в сравнении с ними, но незначительно, и в руке лежит так же удобно. Смартфон не очень надежно держится в ладони и выскальзывает, так что мы рекомендуем сразу купить ему чехол из нескользящего материала.

Сенсорных кнопок управления под дисплеем нет – здесь они виртуальные, но Home может заменить каждую из них. Выбор места расположения входа под зарядку выбрано верно, но основному динамику нечего делать сзади, где он постоянно, при любых обстоятельствах, закрывается рукой, столом, да чем угодно. Это просчет.

Слот под SIM-карты у BQ Space гибридный: можно установить либо две SIM-ки, либо одну SIM и одну microSD. На наш взгляд, в данном смартфоне это некритично, поскольку 32 Гб встроенной памяти большинству пользователей будет непросто забить до отказа, даже если хранить в ней несколько тысяч фотографий.

Экран

Основу дисплея BQ Space составляет матрица IPS. Углы обзора здесь очень широкие, инверсии цветов практически незаметно (исключение – при просмотре экрана по вертикали почти на 180 градусах немного выцветает черный цвет), но запаса яркости хотелось бы немного больше.

По факту, экран смартфона на солнце остается читабельным, но вглядываться все же приходится – это признак именно нехватки яркости подсветки. Зато, даже несмотря на не самое высокое разрешение при крупной диагонали, зернистость изображения не наблюдается.

К минусам дисплея мы бы отнесли виртуальные кнопки управления, занимающие существенную часть полезной площади. Что мешало BQ Mobile установить две сенсорные кнопки по бокам от аппаратной Home, остается загадкой.

Сенсорный слой экрана BQ Space реагирует на пять одновременных касаний, в том числе и мокрыми руками. Так как на дисплей нанесена защитная пленка, оценить качество олеофобного покрытия (если оно есть) не представляется возможным. На прикосновения в перчатках тачскрин не отзывается.

Звук

Со звуком у BQ Space нет практически никаких проблем, за исключением лишь одного недочета – как уже говорилось выше, основной динамик зачем-то поместили на тыльную панель, где он постоянно чем-нибудь закрыт. В остальном же претензий к качеству и громкости генерируемого им звука у нас не возникло – входящий звонок слышно хорошо практически при любых условиях, а если слушать музыку, то нижних частот вполне хватает.

Разговорный динамик тоже порадовал: он громкий уже по умолчанию, без изменения настроек в инженерном меню. Микрофон заслужил 4 балла из 5 возможных – 1 балл мы срезали за отсутствие защиты от ветра. Чувствительность микрофона хорошая, так что менять его настройки не придется.

Гарнитура в комплект BQ Space не входит, поэтому тестировать аппарат в этом плане мы не стали. Отметим лишь, что даже без дискретного ЦАП смартфон неплохо раскачивает даже наушники с большими динамиками.

Сканер отпечатков пальцев

Встроенный в BQ Space дактилоскоп располагается непосредственно под сенсорным экраном, в нижней части лицевой панели, и выполнен в виде довольно крупной кнопки Home. Размеры сенсора позволят с комфортом пользоваться им людям с любыми размерами пальцев.

По скорости работы все отлично – проходит примерно полсекунды прежде, чем экран разблокируется, а это для бюджетного смартфона отличный результат. Качество считывания тоже неплохое – из 10 раз сенсор не распознал отпечаток лишь единожды. Чтобы такого не происходило вовсе, добавьте две копии одного пальца, и все.

Камеры

BQ Space снимает не просто хорошо, а для своей цены вообще замечательно, и это касается обеих камер – и фронтальной, и основной. Селфи-модулю не хватает лишь собственной вспышки, но даже при неярком освещении качество получаемых снимков вполне себе неплохое, на «четверочку».

Основная камера отрабатывает еще лучше, боясь лишь полной темноты. К сожалению, вспышка в данном аппарате не особо яркая, и ее хватает максимум на съемку в сумерках и применение в качестве фонарика, но не более того. Днем детализация зашкаливает, при слабом освещении начинаются небольшие шумы, которые, впрочем, может заметить лишь очень искушенный пользователь.

Итого, встроенные камеры – это явно сильная сторона BQ Space, и по такому случаю можно было бы добавить каких-нибудь интересных режимов съемки в штатное ПО, но их здесь, увы нет, так что придется ставить сторонний софт.

Программное обеспечение

И, раз уж заговорили о софте, рассмотрим, что несет в себе заводская прошивка BQ Space. По умолчанию это ОС Android 7.0 Nougat от Google, которая чувствует себя здесь более чем комфортно за счет 3 Гб ОЗУ. Она практически летает, работая крайне шустро, и затормаживает ее лишь интерфейс Яндекс.Лаунчер.

Удалить эту оболочку нельзя, можно лишь заменить ее другой, плюс в смартфоне есть немало предустановленных ненужных 99% покупателей приложений. Таких программ здесь 9, и почти все из них невозможно удалить стандартными средствами. В итоге они занимают место в памяти, отъедают RAM и при этом портят жизнь пользователю – AppPress постоянно захламляет рабочие столы ярлыками на другие бесполезные приложения из Google Play.

За такую «кастомизацию» прошивки ставим BQ Space минус. Что касается памяти, то после первой загрузки в смартфоне остается доступно 1,9 Гб оперативной памяти из 3 Гб и около 24 Гб дискового пространства из 32 Гб. Такого объема RAM с лихвой хватает для запуска сразу нескольких тяжелых приложений, и ничего не удаляется из памяти, да и сам по себе смартфон работает очень быстро.

Производительность

BQ Space – это очень мощный для своего класса смартфон, но для тяжелых игр он все же непригоден, о чем свидетельствует наличие процессора от MediaTek. CPU данной марки хороши в плане вычислительной мощности, но для игрушек нужна продукция Qualcomm, что отражено в результатах тестирования в 3DMark – всего 211 баллов. Зато в AnTuTu моноблок набрал свыше 38460 баллов.

Бенчмарки Quadrant Standard и GeekBench тоже высоко оценили способности смартфона – итоговые оценки вы можете видеть на скриншотах, и из всех протестированных компонентов лучше всего показали себя именно ядра процессора.

Автономная работа

BQ Space снабжен аккумулятором емкостью 4000 мАч без быстрой зарядки и сетевым ЗУ с силой тока 2 ампера. Подзарядка от такого ЗУ от 0 до 100% занимает в районе 3 часов, но в процессе смартфон очень сильно нагревается, так что лучше использовать зарядку на 1,5 ампера. В этом случае на восполнение энергии требуется чуть меньше 4 часов, зато температура батарейки ощутимо ниже.

Время автономной работы BQ Space производитель не привел, так что отталкиваться не от чего. В нашем случае режим интенсивной эксплуатации посадил аккумулятор за один световой день – к 11 вечера заряда оставалось в районе 7%.

Менее интенсивный режим использования повысил автономность до почти двух астрономических суток, что очень даже неплохо. Наконец, в режиме «90% звонков и 10% социальных сетей и мессенджеров» дает в итоге почти что три дня без подзарядки. «Спит» смартфон очень хорошо: за ночь, при очищенной ОЗУ и выключенных Wi-Fi и мобильном интернете, батарея разряжается на 2-3 процента.

Заключение

Смартфон BQ Space, оцененный в 11000 рублей, готов предложить пользователю внушительный для этого класса объем ОЗУ и немалую емкость встроенного накопителя. При этом же у него есть очень неплохой аккумулятор, доступ в сети четвертого поколения и целая масса других достоинств или, если хотите, конкурентных преимуществ.

Аппарат оставил сугубо положительные впечатления, хотя небольшие недочеты, относящиеся в первую очередь к эргономике, у него все же есть. Также хочется отметить хорошую подборку цветовых решений – классические оттенки, без вычурных голубого и розово-золотого.

Итоговое мнение: смартфон BQ Space однозначно удался, и рассматривать его к покупке определенно стоит, но перед этим сперва следует узнать, как поставить на него рут-права для удаления мусорного ПО. Для нас это самый главный его недостаток.

Плюсы BQ Space

— емкий аккумулятор;

— отличные фотокамеры;

— много RAM и ROM;

— хороший звук;

— сканер отпечатков пальцев.

Минусы BQ Space

— предустановленное мусорное ПО;

— скудная комплектация.