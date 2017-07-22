В Ирпене полицейские три часа отговаривали самоубийцу
Категория: Столица | 22 июля 2017 04:00

   В Ирпене Киевской области правоохранители отговорили от совершения самоубийства 31-летнего мужчину, сообщает пресс-служба полиции области.Читай также: В Киеве мужчина решил спрыгнуть с моста по приказу "голоса" Отмечается, что трехчасовые переговоры с молодым человеком вел начальник.подробнее

Новость была оставлена 22 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).