В субботу, 22 июля, в Шевченковском районе Киева произошло дерзкое вооруженное ограблениет кредитного учреждения. Читай также: В Киеве с оружием ограбили ЖЭК, есть раненый Об этом сообщает Еспресо. Отмечается, что неизвестный мужчина зашел в кредитное учреждение, что находится на улице Щусева..подробнее

Новость была оставлена 22 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.