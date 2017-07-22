Олег Раевский, промоутер российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, задержан правоохранительными органами за продажу наркотиков. Операция была осуществлена в ночь на 22 июля в Санкт-Петербурге. В отношении промоутера возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств.

Новость была оставлена 22 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.