Госдума приняла законопроект о запрете использования в России анонимайзеров и сервисов VPN, позволяющих заходить на ранее заблокированные Роскомнадзором сайты. Документ принят в третьем чтении, и россиянам настоятельно рекомендуется заранее подготовить список западных прокси, чтобы не потерять доступ к любимым сайтам.

Конечно, законопроекту еще предстоит получить одобрение Совета Федерации и подпись того, чье имя нельзя называть, но это всего лишь вопрос времени, потому как дата вступления его в силу уже назначена – 1 ноября 2017 года. Законопроект подразумевает запрет не только веб-сервисов, но и программ, устанавливаемых на компьютеры пользователей, то есть это VPN и даже Tor. Владельцам подобного рода сервисов власти дадут возможность остаться чистыми перед законом – им выдадут списки запрещенных в России сайтов, и они должны будут внести их в собственные блек-листы, и тогда они смогут продолжить работу на территории нашей страны.

Другое дело, что если такие VPN закроют доступ к тому же Рутрекеру и другим не менее полезным порталам, то россиянам они больше не будут нужны. Заметим, что подобные запреты уже действуют в Китае, Белоруссии, Турции и ряде других стран, но способов их обхода все равно остается масса. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними заранее и подготовиться к вступлению закона в силу, потому как количество заблокированных в России сайтов будет становиться все больше.