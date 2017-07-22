Социальная сеть ВКонтакте в течение нескольких лет работала над собственным мессенджером для настольных компьютеров, и в прошлом году он даже был представлен, правда, лишь в бета-версии. Сегодня программа дожила до финального релиза, и ее отличия от беты разительные.

В финальном билде новый мессенджер ВКонтакте обзавелся новым дизайном и целым рядом улучшений и новых функций, среди которых есть даже аудиоплеер для прослушивания музыки из социальной сети. Большинство выловленных ошибок было исправлено, добавили компактное отображение длинных ссылок в переписке и многое другое. По сути, новая программа от VK позволяет общаться в социальной сети, но при этом не отвлекаться на просмотр новостной ленты. В наличии функция отправки медиаконтента – снимков, документов, музыки и так далее, причем программа запоминает последний путь загрузки, что очень удобно.

Бета-версия мессенджера потребляла очень много оперативной памяти – до 200 Мб, что для простого аналога «Аськи» уже перебор, но финальный релиз немного поумерил аппетиты. Контакт-лист в данной общалке – это список друзей в вашем профиле VK. Мессенджер ВКонтакте распространяется на бесплатной основе и доступен для загрузки не только под Windows, но также под macOS и даже Ubuntu 14.04. По слухам, скоро состоится релиз мобильной версии данного ПО.