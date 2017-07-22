Компания Razer, известный производитель геймерского оборудования, намеревается выйти на рынок смартфонов и уже готовит первую модель средства связи под собственным брендом. Разумеется, ориентирована новинка будет на игроков, но пока не совсем ясно, в чем ее отличия от нынешних устройств на базе современных CPU от Qualcomm.

По слухам, в первом игровом смартфоне от Razer будут задействованы наработки стартапа Nextbit Systems, который Razer купила ранее в этом году. Компания как раз работала в сфере смартфонов, и самым главным ее творением стал облачный телефон Robin, который, правда, был благополучно забыл широкими массами практически сразу после анонса. По предварительным данным, анонс мобильника с логотипом Razer состоится уже в октябре текущего года, но, несмотря на небольшое количество времени, оставшееся до этого момента, о техническом оснащении устройства и даже о его дизайне неизвестно ровным счетом ничего.

Однако следует заметить, что Razer со всей ответственностью подошла к реализации идеи выпуска собственного смартфона, и отправной точкой стала вовсе не покупка Nextbit Systems – еще в мае 2016 года компания открыла вакансию Product Developer (Mobile). Итого, созданием своего игрового смартфона Razer занимается уже больше года.