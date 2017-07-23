В сети появилось видео ухода белорусской легкоатлетки Виолетты Скворцовой с церемонии награждения на юношеском (U-20) чемпионате Европы из-за ошибки с гимном ее страны. Во время чествования Скворцовой организаторы перепутали гимн, спустя какое-то время спортсменка покинула церемонию.

Новость была оставлена 23 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.