Кафельников назвал самое слабое звено «Спартака»
Категория: Спорт | 24 июля 2017 00:00

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников назвал самое слабое звено в московском ФК «Спартак». По мнению экс-лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), им является защитник Дмитрий Комбаров. Кафельников считает, что красно-белым нужно усилить две позиции перед Лигой чемпионов.

Новость была оставлена 24 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).