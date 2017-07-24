Бывший российский теннисист Евгений Кафельников назвал самое слабое звено в московском ФК «Спартак». По мнению экс-лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), им является защитник Дмитрий Комбаров. Кафельников считает, что красно-белым нужно усилить две позиции перед Лигой чемпионов.

Новость была оставлена 24 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.