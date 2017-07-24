Полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько забил мяч прямым ударом от углового флага в матче 1/8 финала Кубка Белоруссии против «Гомеля». На 28-й минуте встречи Седько покатил мяч в сторону ворот «Гомеля», и тот, никого не коснувшись, закатился в сетку. Матч завершился победой «Динамо» со счётом 2:1.

Новость была оставлена 24 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.