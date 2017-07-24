Пыль и вода – это то, что чаще всего приводит в негодность наши гаджеты, притом очень быстро, и спасти их удается довольно редко. Смартфон Nomu S30 mini – один из тех, кому эти опасности не страшны по причине обладания усиленным корпусом, и прямо сейчас этот брутальный защищенный моноблок может стать вашим с 50-процентной скидкой в интернет-магазине GearBest.





Изначально розничная стоимость нового Nomu S30 mini составляет ровно $160, и к нему прилагается бесплатная доставка по России. В период с 24 по 30 июля 2017 года включительно первые 10 смартфонов можно купить по цене $80, то есть вдвое дешевле. Но даже если не получится попасть в число первых 10 покупателей, аппарат все равно можно будет приобрести за $150, и эта скидка будет действовать вплоть до 5 августа включительно.

Nomu S30 mini – это смартфон с защитой не только от воды и пыли, но также от падений, причем даже USВ-порт защищен от попадания воды. Столь солидную защищенность от внешних факторов подчеркивает суровый дизайн его корпуса, скрывающий внутри себя аккумулятор емкостью 3000 мАч, пару слотов под SIM-карты, посадочное место под накопитель microSD и системную плату с процессором MediaTek MT6737T. Этот чип работает на частоте 1,5 ГГц, обладая четырьмя вычислительными ядрами и модулем 4G или LTE.

Смартфон Nomu S30 mini укомплектован фотокамерами с разрешением 2 и 8 мегапикселей, экраном с диагональю 4,7 дюйма, разрешением HD и защитным стеклом Gorilla Glass 3 и операционной системой Google Android 7.0, установленной по умолчанию. Аппарат укомплектован зарядным устройством на 2 ампера для ускоренной подзарядки. При заказе смартфона в GearBest прямо сейчас и до 5 августа его цена составит всего $150, а первым 10 покупателям будет предоставлена 50-процентная скидка. Аппарат доступен в двух оттенках корпуса – черном и серебристом.