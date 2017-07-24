В Киеве на бульваре Дружбы народов из-за прорыва трубы провалился асфальт. Об этом 24 июля сообщила общественная приемная депутата Киевсовета Аллы Шлапак в Facebook.Читай также: Киевлянин сломал ногу из-за разбитого тротуара — соцсети “В Печерском районе на бульваре Дружбы народов вблизи.подробнее

Новость была оставлена 24 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.