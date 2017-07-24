Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» приобрел у «Монако» французского защитника Бенжамена Менди. «Горожане» заплатили за игрока 57,5 миллиона евро, что является рекордной суммой для трансферов защитников. Менди заключил с «Сити» пятилетний контракт, финансовые подробности соглашения не раскрываются.

Новость была оставлена 24 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.