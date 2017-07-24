Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин покинет должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ». Он заявил, что начал скучать по большому футболу, отметив, что после работы на телевидении он возьмет перерыв, а затем рассмотрит варианты продолжения тренерской карьеры.

Новость была оставлена 24 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.