На YouTube появилась видеозапись заплыва 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса против компьютерной симуляции белой акулы. Спортсмен преодолел 100-метровую дистанцию за 38,1 секунды, уступив «акуле» ровно две секунды. Заплыв был организован в рамках телешоу для телеканала Discovery.

Новость была оставлена 24 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.