Спроби Росії маніпулювати міжнародним правом та громадською думкою в різних частинах планети, провалюються раз за разом. Черговий скандал із кремлівським душком призвів до того, що Німеччина запропонувала розширити санкції проти Росії. Йдеться про історію з поставками турбін Siemens до окупованого Криму.

Новость была оставлена 24 июля 2017 16:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.