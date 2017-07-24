В сети опубликованы свежие фотографии смартфона Samsung Galaxy S8 Active, усиленной версии обычного флагмана S8. Внешность аппарата получила брутальные черты, а прочность будет повышена за счет дополнительной защиты от ударов, царапин и падений.

Как известно, Samsung S8 покрыт очень хрупким стеклом, которое постоянно царапается и трескается (обзоры на YouTube – отличное тому подтверждение). При этом смартфон отлично защищен от попадания воды и пыли, и это свойство достанется и новому Samsung Galaxy S8 Active. Стекло с задней панели нового аппарата уберут, а лицевую часть, вероятно, закроют более прочным материалом. По бокам можно заметить что-то наподобие бамперов – это и есть защита от ударов и падений, причем если задняя крышка сделана из поликарбоната, то бока отлиты из металла.

Увеличение толщины корпуса Samsung Galaxy S8 Active позволило поместить в него АКБ емкостью 4000 мАч против 3000 мАч у гражданской версии S8, а в остальном оба смартфона полностью идентичны: 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, кнопка активации помощника Bixby, безрамочный экран, ОС Android 7.0 Nougat и так далее. Анонс смартфона ожидается этим летом, но продаваться первое время он будет лишь в США у местных операторов связи.