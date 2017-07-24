Уставший водитель не менее опасен, чем пьяный, поскольку велик риск заснуть за рулем и устроить кровавую бойню на дороге или просто намотаться на столб. Специально для тех, кто садится за руль сильно уставшим, придуман браслет Steer, который не позволит уснуть за рулем, отслеживая состояние водителя в режиме нон-стоп.

Внутри компактного корпуса Steer находится сразу 16 сенсоров, занятых отслеживанием различных параметров организма водителя, среди которых ритм сердца и проводимость кожи. Как только датчики уловят отклонение от нормы, браслет начнет вибрировать, а если будет замечена попытка погрузиться в сон, автомобилист тут же ощутит удар током. Да, Steer и правда бьет своих владельцев электричеством, а потому что не надо спать за рулем. Конечно же, сила тока минимальная, да и напряжение слабое, но цель заключается именно в пробуждении, а не в наказании.

Steer не наносит вреда человеку, ведь небольшой разряд никак не отразится на его сердце, зато бодрости придаст на несколько часов вперед. На корпусе браслета также есть три светодиода для ответственных водителей, которые, видя, что горит желтая или красная лампочка, 10 раз подумают прежде, чем продолжать управление автомобилем. Steer – это пока еще стартап, и стоимость такого и в правду полезного браслета остается неизвестной.