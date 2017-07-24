Смартфон Google Pixel 2, работа над которым идет полным ходом, выйдет в этом году и имеет сразу две возможности удостоиться звания «Самый первый». По всей вероятности, именно он первым получит финальную версию прошивки ОС Android 8, и именно ему раньше всех достанется процессор Qualcomm 836.

CPU Qualcomm 836 – это улучшенная версия текущей 835-й модели, которая ставится только в самые передовые смартфоны. Основные показатели останутся без изменений, то есть нас ждут все те же 8 ядер Kryo и видеокарта Adreno 540, потому как уже через полгода представят еще более новый чип Qualcomm 845. Так в чем же тогда разница? Конечно же, в тактовой частоте – у ядер она подрастет с прежних 2,6 до новых 2,8 ГГц, тогда как видеокарта будет работать на частоте в районе 750 мегагерц.

Собственно, в том, что именно Google Pixel 2 получит новый чип от Квалкомм, никто не сомневается, ведь в прошлом году подобное уже происходило: если вспомнить, то именно Google Pixel первого поколения впервые явил миру процессор Qualcomm 821, представляющий собой прокачанный вариант стокового 820-го «камня». О сроках релиза Google Pixel 2 точной информации нет – одни источники указывают на август текущего года, другие намекают на октябрь. Вместе с этим смартфоном представят и его более крупную версию Google Pixel 2 XL.