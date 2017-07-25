Киевский окружной суд обязал полицию города возбудить уголовное дело на мэра Киева по заявлению общественников за попытку переименовать проспект Ватутина в проспект Шухевича, несмотря на запрет суда. Об этом на своей странице в Facebook заявила глава общественной организации Институт правовой политики и.подробнее

Новость была оставлена 25 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.