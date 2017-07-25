Федерация хоккея России определила состав олимпийской сборной, которая примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Соревнования пройдут с 5 по 9 августа. Помимо российской команды, на турнире выступят клубы КХЛ СКА, «Металлург» (Магнитогорск), «Куньлунь», «Сочи», а также сборная Канады.

Новость была оставлена 25 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.