Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне КХЛ за магнитогорский «Металлург» отстранен от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года. Спортсмен сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ-2016/17. В составе сборной России Зарипов трижды выигрывал чемпионат мира.

Новость была оставлена 25 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.