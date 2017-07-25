Категория: Столица | 25 июля 2017 16:00
Петиция против переименования проспекта генерала Ватутина в Киеве принята к рассмотрению. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
«Электронная петиция «Украинцы против переименования проспекта Ватутина в Киеве» набрала необходимое, согласно решению Киевского городского совета об утверждении.подробнее
Новость была оставлена 25 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.