Петиция против переименования пр-та Ватутина ушла на рассмотрение
Категория: Столица | 25 июля 2017 16:00

   Петиция против переименования проспекта генерала Ватутина в Киеве принята к рассмотрению.  Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Электронная петиция «Украинцы против переименования проспекта Ватутина в Киеве» набрала необходимое, согласно решению Киевского городского совета об утверждении.подробнее

Новость была оставлена 25 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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