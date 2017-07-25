Петиция против переименования проспекта генерала Ватутина в Киеве принята к рассмотрению. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Электронная петиция «Украинцы против переименования проспекта Ватутина в Киеве» набрала необходимое, согласно решению Киевского городского совета об утверждении.подробнее