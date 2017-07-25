Компания Samsung провела показ нового смартфона Galaxy J7 Nxt образца 2017 года с большим экраном и современной операционной системе. Моноблок по современным меркам относится к бюджетному сегменту, но стоит не так уж дешево – половину цены составляет надпись SAMSUNG на корпусе.

Новый Samsung Galaxy J7 Nxt оценивается в 180 американских долларов, но за эти деньги может предложить лишь 2 Гб оперативной памяти и штатный накопитель емкостью всего 16 гигабайтов. Зато у него есть экран с большой диагональю 5,5 дюйма, однако же его разрешение – это HD или 1280х720 пикселей. Внутри Samsung Galaxy J7 Nxt расположен 8-ядерный процессор, а на корпус вынесены две фотокамеры, из которых фронтальная получила 5-, а основная 13-мегапиксельную матрицу. Смартфон весит 170 граммов за счет своей батареи емкостью 3000 мАч и обладает толщиной корпуса менее 8 миллиметров.

На Samsung Galaxy J7 Nxt сразу установлена прошивка Android 7.0 Nougat от Google, и купить данный моноблок можно в черной и золотистой расцветках корпуса. Отметим, что это не прям уж новый смартфон – это улучшенная версия модели J7 2015 года, и за те же $180 без проблем можно заказать намного более мощный и современный Xiaomi Redmi Note 4X, тем более что покупка аппаратов данной марки в Китае теперь официально разрешена.