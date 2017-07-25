Компания Nikon опубликовала в сети первый тизер, посвященный ее новой беззеркальной камере D850 из топового сегмента. Вместе с изображением были выложены и некоторые детали относительно аппаратных спецификаций зеркалки, однако до официального анонса остается еще довольно много времени.

Фотоаппарат Nikon D850 имеет формат FX и является прямым потомком модели D810, увидевшей свет в 2014 году. За три года в сфере цифровых камер многое изменилось, и потому различия между обеими моделями обещают быть очень значительными. Согласно доступным данным, Nikon D850 окажется полнокадровой зеркалкой, в которой отдельное и очень пристальное внимание будет уделено видеосоставляющей. Новинку оснастят функцией записи видео в формате Ultra HD или 4К на высокой скорости (по слухам, 60 кадров в секунду) вместе с оптической стабилизацией изображения и автофокусом.

Таким образом, Nikon D850 вполне сгодится для профессиональной видеосъемки, а также для тех, кого постоянно тянет к звездам: в функционал войдет интервальная съемка в формате 8К для звездного неба. В новой камере Nikon обещает существенно возросшую производительность, плюс в ее разработке принимают активное участие сами пользователи путем общения с девелоперами и предложения тех или иных функций. Анонс Nikon D850 ожидается до конца текущего года, но точная дата дебюта камеры не сообщается.