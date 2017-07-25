В сети появились рендеры смартфона Apple iPhone 8, на этот раз предоставленные компанией Nodus, выпускающей люксовые или, если хотите, элитные чехлы для смартфонов. Изображения позиционируются как финальный варрант дизайна восьмого Айфона, так что велика вероятность узреть мобильник в конце сентября именно таким.

На снимках видно, что экран нового Apple iPhone 8 действительно занимает почти всю лицевую панель, оставляя лишь небольшие рамки для удобства хвата и предотвращения случайных нажатий (привет, Samsung S8!). Выреза в экране под сенсоры, камеру и динамик все же не будет – их по традиции разместят сверху, выделив под них совсем небольшую область. Кнопки Home, понятное дело, не будет, но рендеры не проливают свет на то, куда же делся сканер отпечатков пальцев. Обратим ваше внимание на наличие над экраном мобильника не только камеры, но еще и вспышки для нее.

Входа под наушники у Apple iPhone 8, как и предполагалось, нет, ведь его выпилили еще из прошлогоднего iPhone 7, а вот по внешнему виду разъема Lightning нельзя понять, совместим он с USB-C или все же нет. И еще немного о сканере отпечатков пальцев: если присмотреться, то на втором рендере можно увидеть гипертрофированную кнопку разблокировки экрана, так что искомый сенсор вполне может оказаться внутри ее. Анонс Apple iPhone 8 предварительно назначен на 17 сентября текущего года.