Трое хоккеистов санкт-петербургского СКА имели проблемы с запрещенными препаратами, однако избежали наказания. Речь идет о нападающих Вадиме Шипачеве (перешел в клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Найтс»), Илье Ковальчуке и Евгении Дадонове. Все хоккеистам удалось избежать санкций от Континентальной хоккейной лиги.

Новость была оставлена 26 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.