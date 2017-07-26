Источник сообщил о проблемах с допингом у троих хоккеистов СКА
Категория: Спорт | 26 июля 2017 00:00

Трое хоккеистов санкт-петербургского СКА имели проблемы с запрещенными препаратами, однако избежали наказания. Речь идет о нападающих Вадиме Шипачеве (перешел в клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Найтс»), Илье Ковальчуке и Евгении Дадонове. Все хоккеистам удалось избежать санкций от Континентальной хоккейной лиги.

Новость была оставлена 26 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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