Женская сборная России по футболу проиграла команде Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и покинула турнир. Встреча состоялась вечером во вторник, 25 июля, в голландском Утрехте и завершилась со счетом 2:0 в пользу немок. Забитыми мячами отличились Бабетт Петер и Дженифер Марожан.

Новость была оставлена 26 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.