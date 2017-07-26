Крещение Руси: На улицы Киева выведут 3 тысячи полицейских
Категория: Столица | 26 июля 2017 04:00

   В дни проведения матча Лиги чемпионов УЕФА и по случаю мероприятий ко Дню крещения Руси в Киеве усилят охрану правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

26-28 июля для охраны общественной безопасности и порядка в столице будут задействованы около 3000 правоохранителей.

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Новость была оставлена 26 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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