Категория: Столица | 26 июля 2017 04:00
В дни проведения матча Лиги чемпионов УЕФА и по случаю мероприятий ко Дню крещения Руси в Киеве усилят охрану правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
26-28 июля для охраны общественной безопасности и порядка в столице будут задействованы около 3000 правоохранителей.
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Новость была оставлена 26 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.