В результате взрыва в доме на Голосеево погибла женщина
Категория: Столица | 26 июля 2017 16:00

   26 июля около 15:55 в Голосеевском районе на втором этаже девятиэтажного жилого здания на улице Бурмистенко, 12 произошел взрыв неизвестного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.Читай также: Взрыв в Киеве: жильцам дома предложат новое жилье Пожара в результате взрыва не было, однако обрушились.подробнее

Новость была оставлена 26 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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